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رياح قوية تقتلع طرمبات البنزين في المدينة المنورة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تسببت رياح قوية المصاحبة لهطول الأمطار في اقتلاع طرمبات بنزين في إحدى محطات الوقود في المدينة المنورة.

ورصد أحد المارين بالمكان الأضرار التي لحقت بمحطة الوقود والتي شملت أيضا أجهزة للتكييف .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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