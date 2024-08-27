شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. المنتخب السعودي يحصد 3 ميداليات في أولمبياد علم الفلك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق المنتخب السعودي المشارك في أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي، 3 ميداليات حصدها الطلبة الثلاثة الذين مثلوا المملكة في أولى مشاركاتها ضمن منافسات الأولمبياد (IOAA2024)، المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة أكثر من 250 طالبًا وطالبة من 50 دولة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة التدريب والتأهيل التي قضاها الطلبة في المعسكرات التدريبية المقامة بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم.

أسماء الطلبة الفائزين

وحصلت الطالبة جود باسم حمدان اللحياني، بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية البرونزية، كما حصل الطالب حسين حسن بن محمد آل مبارك، بالصف الأولى الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية البرونزية، وحققت الطالبة فجر حسن بن علي العبيدان، بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الأحساء الميدالية البرونزية.



ويُعد الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، إحدى المنافسات العالمية السنوية التي تشارك بها مؤسسة "موهبة"، لتبرز تنافسية طلابها من خلال اختبار قدرات المشاركين فيها بمجالات الرصد الفلكي للأجرام السماوية، وحل المسائل العلمية في مجالات الميكانيكا السماوية والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات.

تعزيز الفرص الواعدة

وتعمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال دورها التنظيمي لقطاع الفضاء على تقديم العديد من البرامج التدريبية والمعرفية، التي تؤهل الكوادر الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الفضاء، وتعزز من استكشاف الفرص الواعدة فيه.