"نادي الابتكار السعودي: ريادة في نشر ثقافة الإبداع وتبسيط مفاهيم الابتكار"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في غضون عامين فقط منذ تأسيسه، استطاع نادي الابتكار السعودي، المنتمي إلى البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، أن يجذب أكثر من 360 عضوًا من مختلف مناطق المملكة.

هذا النجاح يعكس وعي المجتمع المتزايد بأهمية الابتكار، وفقًا لماجد بن عنزان، قائد النادي.



تأسس نادي الابتكار السعودي في عام 2022 بمبادرة من مجموعة من الأصدقاء الذين يسعون إلى تغيير مفهوم الابتكار في المجتمع.

يشير بن عنزان إلى أن الهدف الرئيسي للنادي هو تفكيك الصورة النمطية التي تربط الابتكار فقط بالتكنولوجيا والمجالات التقنية، والعمل على تبسيط مفاهيم الابتكار لتكون في متناول الجميع.

وقد كانت فكرة تأسيس النادي مستوحاة من الحاجة إلى مجتمع يعزز ثقافة الابتكار بأسلوب مبسط ومفهوم.



دور بوابة "هاوي" في دعم النادي

كانت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" أحد العوامل الحاسمة في تأسيس ودعم نادي الابتكار السعودي.

فقد مهدت البوابة الطريق أمام النادي وسهلت له العديد من المهام، مثل تسجيل العضويات وإدارة الأعضاء وتنظيم الفعاليات.

وأكد بن عنزان أن "هاوي" سهّلت عملية إدارة النادي وربطها بخدمة "نفاذ"، مما ساعد في تبسيط التواصل وتنظيم الفعاليات.



ويهدف نادي الابتكار السعودي، الذي يقع مقره في الرياض، إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيزها، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التطوع في مجال الابتكار.

كما يسعى النادي إلى غرس قيم الإبداع والتعاون والتميز بين أعضائه، بهدف فتح المجال للإبداع دون قيود.



مبادرات وفعاليات النادي

نظم نادي الابتكار السعودي العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار، من بينها مبادرة "لقاءات الابتكار" التي تستضيف شخصيات بارزة، و"قهوة الابتكار" التي توفر بيئة مريحة للنقاش والتخطيط، بالإضافة إلى مبادرة "صوت الابتكار" التي تبرز إبداعات الأعضاء.

كما ينظم النادي زيارات إلى الجهات المعنية بالابتكار بهدف التعلم والاستفادة من تجاربها.



يعد تأسيس "هاوي" في أكتوبر 2022 استجابة لحاجة الآلاف من الهواة في جميع مناطق المملكة إلى مظلة رسمية تحتضن هواياتهم وتدعمهم.

ومنذ إطلاقها، نجحت "هاوي" في تلبية احتياجات الهواة، مما أدى إلى تأسيس أكثر من 1142 ناديًا يضم أكثر من 68,221عضوًا، مع تنظيم أكثر من 1429 فعالية وتسجيل 219 هواية مختلفة، مع تعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة.