ويأتي اختيار المملكة لاستضافة المنتدى العالمي تأكيدًا على الإمكانيات العظيمة التي تحظى بها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الرقمية، وتعكس رؤيتها في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية التقنية، والتزامها بتعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع رقمي مزدهر، من خلال حرصها على قيادة المنطقة نحو إيجاد حلول تقنية مستدامة ومبتكرة، مما يعزز من مكانتها المحورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويدعو المنتدى جميع الشركات التقنية والمهتمين ورواد الأعمال الرقمية من مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام والتسجيل، كما يمكن للراغبين في المشاركة معرفة المزيد من التفاصيل عبر زيارة الموقع الرسمي لمنتدى حوكمة الإنترنت من خلال الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستضيف قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة في منتدى حوكمة الإنترنت igf لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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