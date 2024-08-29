شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. مناطق هطول الأمطار مكة المكرمة: تربة والكامل ورهاط ومدركة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات.

المدينة المنورة: العلا والعيص وينبع النخل والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وخيبر.

نجران: بدر الجنوب.

عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.