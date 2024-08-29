شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة وأتربة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة وأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الخميس.

ويشهد السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أتربة مثارة ويُتوقع تعرض أماكن من الرياض لأتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، وهي: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. أمطار غزيرة نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية .