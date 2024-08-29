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بالفيديو.. القبض على شخصين لإتلافهما جهاز رصد آلي في حائل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة حائل القبض على شخصين، لإتلافهما جهاز رصد آلي.
وتتكرر مثل هذه الحوادث، فقبل فترة قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن أتلف جهاز رصد آلي.

حوادث إتلاف أجهزة الرصد الآلي

وأشارت إلى أنه كسره وحرقه عمدًا، في أحد الطرق العامة بمحافظة القريات، فيما أوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

أيضا تكررت قبل ذلك بمحافظة بيش بمنطقة جازان، إذ قبض على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي.
وآنذاك جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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