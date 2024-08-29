شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القبض على شخصين لإتلافهما جهاز رصد آلي في حائل والان نبدء بالتفاصيل

حوادث إتلاف أجهزة الرصد الآلي

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة حائل القبض على شخصين، لإتلافهما جهاز رصد آلي.وتتكرر مثل هذه الحوادث، فقبل فترة قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن أتلف جهاز رصد آلي.وأشارت إلى أنه كسره وحرقه عمدًا، في أحد الطرق العامة بمحافظة القريات، فيما أوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

أيضا تكررت قبل ذلك بمحافظة بيش بمنطقة جازان، إذ قبض على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي.

وآنذاك جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.