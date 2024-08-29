شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في الكلية التقنية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم بداية من الساعة الواحدة ظهرًا.
وجاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
تعليق التدريب الحضوري للبرنامج الصباحي والمسائي .
بداية من الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الخميس ١٤٤٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩م وتحويل التدريب عن طريقة منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،...— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med)
وأوضحت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم -عن بعد- عبر منصة (البلاك بورد).
وجاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
تعليق الدراسة الحضورية في الكلية التقنية بالمدينة المنورةبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status
تعليق التدريب الحضوري للبرنامج الصباحي والمسائي .
بداية من الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الخميس ١٤٤٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩م وتحويل التدريب عن طريقة منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،...— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med)
إعلان📣— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med) August 29, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA
تعليق التدريب الحضوري للبرنامج الصباحي والمسائي .
بداية من الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الخميس ١٤٤٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩م وتحويل التدريب عن طريقة منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،…
وأوضحت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم -عن بعد- عبر منصة (البلاك بورد).