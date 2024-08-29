شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في الكلية التقنية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تعليق الدراسة الحضورية في الكلية التقنية بالمدينة المنورة

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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA

تعليق التدريب الحضوري للبرنامج الصباحي والمسائي .

بداية من الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الخميس ١٤٤٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩م وتحويل التدريب عن طريقة منصة البلاك بورد.

نسأل الله السلامة للجميع ،،،… — الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med) August 29, 2024

الدمام - شريف احمد - علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم بداية من الساعة الواحدة ظهرًا.وجاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Statusتعليق التدريب الحضوري للبرنامج الصباحي والمسائي .بداية من الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الخميس ١٤٤٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩م وتحويل التدريب عن طريقة منصة البلاك بورد.نسأل الله السلامة للجميع ،،،...— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med)وأوضحت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم -عن بعد- عبر منصة (البلاك بورد).