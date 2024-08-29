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تعليق الدراسة الحضورية في الكلية التقنية بالمدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم بداية من الساعة الواحدة ظهرًا.
وجاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية في الكلية التقنية بالمدينة المنورة

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status
تعليق التدريب الحضوري للبرنامج الصباحي والمسائي .
بداية من الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الخميس ١٤٤٦/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩م وتحويل التدريب عن طريقة منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،...— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med)
وأوضحت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم -عن بعد- عبر منصة (البلاك بورد).
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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