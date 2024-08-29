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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بجهود المملكة في حفظ وحدة الصف الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه إلى دور المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم سخي للمنظمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، مثمناً الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمبادرة الكريمة التي قامت بها من أجل تجاوز الصعوبات التي طرأت في المدة الماضية أمام عقد هذه الدورة بياوندي، حرصاً منها على المحافظة على وحدة الصف الإسلامي وتعزير التضامن بين الدول الأعضاء، جاء ذلك بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترأسها جمهورية الكاميرون.
وكشف عن أن الأمانة العامة تعمل مع دولة الكويت على تحديد أفضل السبل لضمان النصاب القانوني اللازم لإطلاق محكمة العدل الاسلامية الدولية في أسرع وقت ممكن، من جهة أخرى أشار إلى عقد الدورة الافتتاحية للجمعية العامة للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال في مكة المكرمة في نوفمبر 2023 والتي هدفت إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين جهات الاعتماد للنهوض بصناعة الحلال.
وبين خطط المنظمة في العديد من المجالات القانونية والانسانية والثقافية وتمكين المرأة وفي مجال الشباب والرياضة والمجال الاقتصادي والزراعي والأمن الغذائي وتعزيز التفاهم والتواصل بين جهات الاعتماد للنهوض بصناعة الحلال بالاضافة إلى إيلاء أولوية قصوى لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء ، وأيضاً الخطط المتعلقة بالمناخ والمياه، شاكراً مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي على تعاونها في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التي تعود بالنفع على دولنا الأعضاء.
قضية فلسطين والقدس الشريفوقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تشهد قضية فلسطين والقدس الشريف تطورات خطيرة تشكل تحدياً للمجتمع الدولي عامة، ولمنظمتنا خاصة. فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري غير المسبوق على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشريف، الأمر الذي تسبب في وقوع آلاف الضحايا، مشيراً إلى أن المنظمة بذلت الجهود لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود هذا الشعب في أرضه والدفاع عن حقوقه المشروعة، مؤكداً على ضرورة تظافر جهودنا المشتركة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل كاف ومستدام.
أبرز القضايا الإسلاميةواستعرض العديد من القضايا الإسلامية في أفغانستان وقضية جامو وكشمير وأذربيجان مؤكداً مواصلة دعم الجهود الرامية إلى الإسهام في إحلال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في جميع مناطق المنظمة. مؤكداً الاهتمام الخاص للتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه منطقة الساحل وبحيرة تشاد وندعو إلى مزيد من التضامن مع شعوبها ، وموضحاً مواصلة استمرار الجهود للدفاع عن مصالح الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وأيضاً مشدداً على مواصلة جهود المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا والكراهية الدينية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وكشف عن أن الأمانة العامة تعمل مع دولة الكويت على تحديد أفضل السبل لضمان النصاب القانوني اللازم لإطلاق محكمة العدل الاسلامية الدولية في أسرع وقت ممكن، من جهة أخرى أشار إلى عقد الدورة الافتتاحية للجمعية العامة للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال في مكة المكرمة في نوفمبر 2023 والتي هدفت إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين جهات الاعتماد للنهوض بصناعة الحلال.
وبين خطط المنظمة في العديد من المجالات القانونية والانسانية والثقافية وتمكين المرأة وفي مجال الشباب والرياضة والمجال الاقتصادي والزراعي والأمن الغذائي وتعزيز التفاهم والتواصل بين جهات الاعتماد للنهوض بصناعة الحلال بالاضافة إلى إيلاء أولوية قصوى لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء ، وأيضاً الخطط المتعلقة بالمناخ والمياه، شاكراً مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي على تعاونها في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التي تعود بالنفع على دولنا الأعضاء.