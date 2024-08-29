شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متفاوتة على محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمةوبين أن الأمطار مصحوبة رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.وتشمل تأثيراتها: العاصمة المقدسة وجدة والجموم وخليص وبحر "الشعيبة" والليث.وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.