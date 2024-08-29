شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية ناورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية جمهورية ناورو السيد ليونيل أينجيميا.

وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا. استعراض العلاقات الثنائية وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الدولية ذات الاهتمام، وأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.