شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نسيانه في حافلة مدرسية.. "رافد" تؤكد سلامة الطالب وتتعهد باتخاذ إجراءات والان نبدء بالتفاصيل

اتخاذ الإجراءات

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تطوير خدمات النقل «رافد»، اليوم الخميس، إخراج طالب من حافلة مدرسية خلال مدة لم تتجاوز ساعة واحدة من توقف الحافلة في حفر الباطن، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الطالب منسياً داخل الحافلة المتوقفة في أحد المواقف إثر انتهاء الرحلة الصباحية.وقدمت شركة ”تطوير الخدمات النقل رافد“ اعتذارها عن حادثة بقاء طالب في المرحلة الابتدائية داخل إحدى حافلاتها المدرسية في محافظة حفر الباطن، وذلك بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغاً عن وجود الطالب داخل الحافلة بعد انتهاء الرحلة الصباحية، وعلى الفور قامت الجهات المختصة بإخراجه وهو في حالة صحية جيدة، بحضور ولي أمره الذي اصطحبه إلى المدرسة.وأكدت ”رافد“ أنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، مشددة على حرصها على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في حافلاتها المدرسية.