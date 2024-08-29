شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقود العالم في علاج اعتلالات الدم الوراثية بتقنية "كاسكيفي" والان نبدء بالتفاصيل

العلاجات الجينية

الدمام - شريف احمد - سجلت المملكة إنجازاً طبياً غير مسبوق على مستوى العالم، حيث نجحت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في استخدام العلاج الجيني "كاسكيفي" عبر تقنية التعديل الوراثي كرسبر لعلاج مريض يبلغ من العمر 13 عاماً مصاباً بأنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا الكبرى).ويُعد النجاح، الأول من نوعه خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية، حيث كان المريض يعتمد على نقل الدم الدوري كل 3 أسابيع منذ ولادته، وبعد نجاح زراعة الخلايا الجينية، وتماثله للشفاء وغادر المدينة الطبية.يذكر أن المملكة تستعد لاستخدام المزيد من العلاجات الجينية المتقدمة قريباً لعدد من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط، ما يعزز مكانتها في مجال العلاج الجيني عالمياً.