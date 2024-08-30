السعودية | راكان العويس يحتفل بزواجه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – متابعات

شرف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود حفل زواج الزميل راكان العويس، مدير العمليات في شركة جمار للعلاقات العامة والاتصال، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ هادي فقيه، وذلك يوم الخميس الموافق 29 أغسطس في حفل بهيج بالرياض حضره الأهل والأصدقاء والعديد من الزملاء الاعلاميين والعاملين في قطاع العلاقات العامة.

نهنئ الزميل راكان، ونتقدم له بخالص التبريكات وتتمنى له السعادة والتوفيق في مقبل حياته.

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