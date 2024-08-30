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"الأرصاد" يكشف عن طقس مكة المكرمة حتى الثلاثاء المقبل

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
وتشمل الحالة عدد من المحافظات، العاصمة المقدسة، والكامل، والجموم، وخليص، والطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، وتربه، ورنية، والموية.

طقس مكة المكرمة

وتبدأ الحالة من اليوم الجمعة 30/ 08 /2024م، وحتى يوم الثلاثاء 03/ 09 /2024م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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