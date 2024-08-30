شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن طقس مكة المكرمة حتى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.وتشمل الحالة عدد من المحافظات، العاصمة المقدسة، والكامل، والجموم، وخليص، والطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، وتربه، ورنية، والموية.وتبدأ الحالة من اليوم الجمعة 30/ 08 /2024م، وحتى يوم الثلاثاء 03/ 09 /2024م.وأهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.