شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن طقس مكة المكرمة حتى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
وتشمل الحالة عدد من المحافظات، العاصمة المقدسة، والكامل، والجموم، وخليص، والطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، وتربه، ورنية، والموية.
وأهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
وتشمل الحالة عدد من المحافظات، العاصمة المقدسة، والكامل، والجموم، وخليص، والطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، وتربه، ورنية، والموية.
طقس مكة المكرمةوتبدأ الحالة من اليوم الجمعة 30/ 08 /2024م، وحتى يوم الثلاثاء 03/ 09 /2024م.
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