السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي ولي عهد مملكة تونغا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ولي عهد مملكة تونغا توبوتو ألوكالالا، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ (53)، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.

ونقل معاليه في بداية اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لولي عهد تونغا، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة تونغا المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وقد أقام ولي عهد مملكة تونغا، مأدبة غداء على شرف معاليه والوفد المرافق.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.

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