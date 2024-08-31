السعودية | السعودية الخامسة عالمياً في عدد الإبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت ورقة بحثية حديثة أن عدد الإبل في العالم بلغ 42 مليونا، 94% منها إبل عربية، وتمتلك المملكة -بحسب الورقة- خامس أكبر عدد من الإبل على مستوى العالم، ويقدر بنحو 2 مليون.

وأبرزت هيئة الأزياء في ورقة بحثية بعنوان «الإبل.. الأزياء المعاصرة»، البعد الثقافي والموروث الوطني المتصل بمنتجات الإبل ومدى الاستفادة منها في عالم الأزياء المعاصرة، وذلك ضمن مبادرة «مستقبل الأزياء» بالتزامن مع عام الإبل 2024.

وتهدف الورقة البحثية إلى إبراز دور منتجات الإبل في صناعة الأزياء، وفرص استخدام جلود الإبل ووبرها في صناعة الأزياء، كما تتطرق إلى إستراتيجيات النمو بمنتجات الإبل في قطاع الأزياء، ومستقبل القطاع عالمياً.

وتبلغ الإمكانات الحالية لسوق جلود الإبل في المملكة نحو 98.7 مليون دولار أمريكي سنوياً، واستناداً إلى أعداد الإبل الحالية في المملكة، يمكن إنتاج 2800 طن من شعر الجمل سنوياً، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي.

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