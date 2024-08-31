شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. رياح وأمطار على أجزاء من عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس السعودية، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق. طقس السعودية اليوم وتشمل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل، وساعات الصباح الباكر، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. حالة البحر الأحمر والخليج العربي وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ويرتفع الموج، من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، بينما حالة البحر، يكون متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما الخليج العربي، تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج.