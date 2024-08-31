شكرا لقرائتكم خبر ليالي صيف جدة تتوهج جمالاً مع ابداعات الميجا ستار " حماقي " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توهجت ليالي صيف جدة وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا في حفل كامل العدد نظمته شركة بنش مارك في ليلة فنية رائعة كان نجمها الميجا ستار "محمد حماقي" وذلك ضمن حفلات صيف جدة،

حيث استهل حماقي اولى وصلاته الغنائية بأغنيته الجديدة "شاغل عيون الناس" وسط تفاعل كبير من الجمهور وأجواء تقنية مسرحية مميزة زادت من حماس الجمهور ، رحب بعدها حماقي وقال "وحشتوني أوي، مبسوط بوجودي معاكم النهاردة، علشان انتوا ليكم مكانة كبيرة الحقيقة في قلبي"، واكمل بعدها حماقي بأغنية "اجمل يوم" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتبعها بعدد من اشهر اغانية بين القديم والجديد، "زيها مين، لا ملامه" وعلى اضواء الهواتف غنى اغنيته "ما بلاش" ليكمل بعدها فقرته بـ"يا ستار، من قلبي بغني،،،، وغيرها من الاغاني.

وقبل انتهاء وصلته التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، اشاد محمد حماقي بمسرح عبادي الجوهر أرينا ، واثنى على تقدير الهيئة العامة للترفيه لكبار الفنانين السعوديين و تسمية المسارح بأسمائهم تكريماً لهم .

يذكر ان محمد حماقي احيا حفل في الرياض سبق حفله بجدة بإسبوع، والحفلتين من تنظيم الشركة السعودية الرائدة بنش مارك.