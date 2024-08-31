تنظيم احترافية الظهور الإعلامي في فرع هيئة الصحفيين بمكة

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الخميس، ورشة عمل بعنوان "احترافية الظهور الإعلامي"، بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية.

ويقدم الورشة الدكتور أيمن بن إبراهيم السعيدي رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين والإعلاميات ومنسوبي الشركة والمهتمين بهذا المجال وذلك بمسرح شركة أفريقيا غير العربية.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، أن محاور الورشة تتلخص في أهمية الظهور الإعلامي للقادة واستراتيجيات التأثير في الجماهير ودور العلاقات الإعلامية والتواصل المؤسسي والتواصل الفعال وإدارة الأزمات الإعلامية.

كما يوجد شهادات للحضور ويمكن التسجيل للحضور عبر الرابط .