الاتصالات تعلن بدء التسجيل في برنامج قياديات نحو الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة "HEC Paris"

ومن خلال البرنامج؛ ستتمكن المشاركات من تعزيز مهاراتهن القيادية بأداء عالٍ ومتميز، والإسهام في الاستعداد لتولي مناصب قيادية جديدة، وبناء علاقات فعالة في بيئة العمل، كما سيساعد البرنامج على تطوير اعتماد نهج مبتكر لتطبيقه على فرق العمل، وتعزيز الوعي في استخدام التقنيات الناشئة وتحفيز الابتكار داخل المنظمات، مما يسهم في تحسين الحضور القيادي لإعداد جيل جديد من القياديات القادرات على توسيع آفاق نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة والإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولية وجاهزية.
وحدد البرنامج الذي يستهدف (30) قائدة من نخبة القيادات النسائية في القطاع الخاص، أن تكون المرشحة من الكوادر الوطنية المتميزة ذات الطموح القيادي، وأن تكون شاغرة لوظيفة في قطاع التقنية بخبرة تتراوح من 7-10 سنوات، كما يجب على المرشحة الالتزام بإكمال جميع متطلبات ومراحل البرنامج بما في ذلك تقديم خطاب موافقة جهة العمل بعد القبول النهائي.
ودعت الوزارة الراغبات في تعزيز قدراتهن القيادية إلى الانضمام والتسجيل عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني ابتداءً من 29-08 إلى 15-09-2024 ، برنامج قياديات نحو الاقتصاد الرقمي | بوابة مهارات المستقبل .
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