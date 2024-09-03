شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها المسافة الآمنة.. "الطرق" تقدم تعليمات للسلامة خلال القيادة في الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت الهيئة العامة للطرق عددًا من النصائح والتعليمات لقائدي المركبات للسلامة في أثناء القيادة في الأمطار.

وأوصت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مسّاحات الزجاج بشكل مستمر.

وأكدت أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.