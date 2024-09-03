شكرا لمتابعة خبر عن وكيل التعليم: اللغة الصينية إلزامية في المدارس المتوسطة المُطبق فيها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وكيل وزارة التعليم الدكتور حسن خرمي إن منهج اللغة الصينية إلزامي في المدارس المتوسطة المطبق فيها .

وأوضح وكيل الوزارة خلال مداخلته مع قناة «العربية» ، أن ذلك المنهج سيستمر مع طلاب المدارس التي تم اختيارها في المرحلة المتوسطة من الصف الأول متوسط حتى تخرجهم من الثانوية .

كما أشار إلى أن دراسة اللغة الصينية شأنها شأن اللغة الإنجليزية ، مؤكداً على الحفاظ بالدرجة الأولى على اللغة العربية ومتطلباتها وتمكين الطلاب والطالبات من المهارات فيها .

وبسؤاله عن عدد المعلمين السعوديين الذين اجتازوا دورات تعلم اللغة الصينية ، أجاب : “التوجيه جاء من البداية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2019 ، وانطلقت في العديد من الجامعات السعودية ، منها جامعة الملك سعود ، جامعة جدة ، جامعة الملك عبدالعزيز ، وتم توظيف 11 معلماً ومعلمة ، ودرس على أيديهم حوالي 71 ألف من الطلاب خلال المرحلة الثانوية .

وأضاف خرمي إن وزارة التعليم اتفقت مع نظيرتها الصينية ، للتوسع في تعلم اللغة في 5 مناطق وهم الرياض ، جدة ، جازان ، ينبع ، الشرقية ، التي من شأنها أن تضمن للطالب التعامل في الجامعة بشكل احترافي وسوق العمل ومتطلباته .