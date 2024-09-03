شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 1446/3/1هــ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 1446/3/1هــ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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