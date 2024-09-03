شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 1446/3/1هــ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.