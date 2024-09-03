شكرا لقرائتكم خبر عن بعروض جوية.. تفاصيل مشاركة المملكة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.