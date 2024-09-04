شكرا لقرائتكم خبر عن "تشارلز حلاب" رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي اليوم، أن مجلس إدارته عين تشارلز حلاب رئيسًا ومديرًا تنفيذًيا للمجلس.

ورحب الرئيس المشارك للمجلس من الجانب السعودي عبدالله جمعة، بتولي حلاب رئاسة وإدارة المجلس، متمنيًا له ولجميع العاملين في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مزيدًا من النجاح.

فيما أعرب الرئيس المشارك للمجلس من الجانب الأمريكي ستيف ديميتريو عن سعادته بتولي تشارلز قيادة هذه المنظومة، منوهًا بعمق العلاقة التجارية السعودية الأمريكية.

منظمة ثنائية رائدة

وتأسس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عام 1993، وهو المنظمة الثنائية الرائدة في تعزيز الأعمال التجارية بين المجتمعات التجارية السعودية والأمريكية، ويعمل سنويًا على توفير المعلومات والتأثير والمساعدة للشركات الأعضاء في كلا البلدين.

بالإضافة إلى الشركات السعودية والأمريكية غير الأعضاء، لبناء شراكات ناجحة، من خلال البعثات التجارية، وخدمات تطوير الأعمال، والمؤتمرات، وفرص التواصل، والمنشورات التي ينظمها.