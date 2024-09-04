شكرا لقرائتكم خبر عن في عمليتين مختلفتين.. إحباط تهريب 273 كيلوجرامًا من القات بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان تهريب 93 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.