شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الجمعة.. أمطار متباينة الشدة على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار الأسبوع المقبل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية متباينة المستوى على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 10 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: الشرقية والرياض وكمة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران.وتبلغ كمية الأمطار في المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة، من 1 – 4 ملم/ساعة، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة.بينما تصل كمية الهطول في مناطق الأمطار المتوسطة من 5 – 9 ملم/ساعة، ويصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 60كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.أما مناطق الأمطار الغزيرة، فتبلغ كمية الهطول فيها (10 – 50 ملم/ساعة وأكثر، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.وفي نهاية تقريره، أوضح المركز أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إصدار التقارير اللازمة للتنويه عن ذلك لاحقًا.