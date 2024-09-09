ريف السعودية يطلق حاضنتي أعمال التنمية والسياحة الريفية

ويسعى برنامج ريف السعودية لريادة الأعمال، من خلال إطلاق حاضنتي الأعمال، إلى توفير مساراتٍ متعددة لدعم وتطوير وإرشاد صغار المزارعين والمنتجين، ورواد الأعمال المهتمين بقطاع التنمية الريفية، إضافةً إلى أصحاب المزارع والتجارب السياحية في مختلف مناطق المملكة، كما يعمل على تطوير المهارات الريادية والمعرفية الأساسية في مجال ريادة الأعمال؛ وتشمل التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأعمال، والتسويق والتمويل، إلى جانب إسهام البرنامج في خلق وابتكار نماذج عمل، وبناء منظومة ريادة أعمال في قطاع التنمية الريفية.
ودعا برنامج "ريف السعودية"، الراغبين في الانضمام لبرنامج ريادة الأعمال، والاستفادة من مزايا حاضنتي الأعمال؛ التسجيل عبر الموقع الرئيسي لبرنامج "ريف السعودية"، حيث يستمر التسجيل حتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري.
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