شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع دعم الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مجموعة العمل الوزارية العربية بشأن دعم الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، بحضور عددٍ من الدول العربية الشقيقة، والتي انعقدت على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ (162) بمقر الجامعة في القاهرة.وناقشت مجموعة العمل الوزارية، تعزيز العمل العربي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية احترام سيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وحضر الاجتماع، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر.