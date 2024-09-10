شكرا لقرائتكم خبر عن نظام فارس.. كيف تسجل في حركة النقل للمعلمين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتيح نظام فارس الخدمات المتنوعة للمعلمين والإداريين وهيئات التدريس إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت.



وأعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل عبر نظام فارس.

ويستطيع المستفيد من النظام تسجيل الرغبات في حركة النقل الخارجي للمعلمين، وذلك وفقًا لعدة خطوات إلكترونيًا، وهي كالآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس من هـــــنــــــا.

تسجيل الدخول، ثم الضغط على خانة "صلاحية الخدمة الذاتية" من القائمة الجانبية.

النقر على خانة "رغبات النقل للمعلمين".

ملء الرغبات الخاصة في المكان المحدد لها والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة "التسجيل" بعد مراجعة جميع البيانات الشخصية.

التسجيل في نظام فارس

وللاستفادة من خدمات نظام فارس التي يقدمها لأعضاء المنظومة التعليمية، يمكن التسجيل بإتباع الخطوات الآتية: