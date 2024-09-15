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حتى 8 مساءً.. أمطار غزيرة إلى متوسطة على جازان

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واس- جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الموج.
وذلك على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والحرث، و الداير، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس

وكشف المركز، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.
ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بحسب موقعه الرسمي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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