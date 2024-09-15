شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 مساءً.. أمطار غزيرة إلى متوسطة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل والشروط لرعاية صحية نموذجية.. الضمان الصحي يطلق المساعد الرقمي "بشرى"

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الموج.وذلك على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والحرث، و الداير، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.وكشف المركز، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بحسب موقعه الرسمي.