شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل والشروط والان نبدء بالتفاصيل

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب بنظام الانتظام من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

أن يكون مؤهل الماجستير أكاديمياً وأن لا يقل التقدير العام في البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير).

إن كان المؤهل صادراً من جامعة تمنح الدرجة دون تقدير، فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل على الأقل جيد جداً، وإرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية.

الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص أو تقديم (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم أو المتقدمة غير موظف.

أن يمتلك المتقدم أو المتقدمة القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة.

ألاَّ يكون قد صدر بحق المتقدم أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله.

المستندات المطلوبة

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف عقود تعاون " رجال - نساء" للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 16 / 3 / 1446 هـ.واشترطت الجامعة الآتي:وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في: صورة مصدّقة من المؤهل المطلوب، وصورة معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة.وكذلك الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، إضافةً إلى صورة من موافقة جهة عمل الموظف أو تقديم مستند من نظام أبشر يثبت أن المتقدم أو المتقدمة غير موظف؛ على أن ترفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الخاص بكل كلية: كلية العلوم والآداب ‏[email protected] ، كلية طب الأسنان ‏[email protected].