اخبار السعوديه

صور.. فلكلورات شعبية وأهازيج متنوعة في مسيرة "وطن" بالأحساء

0 نشر
محمد العويس  - الأحساء تصوير - محمد العويس  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فلكلورات شعبية وأهازيج متنوعة في مسيرة "وطن" بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد طريق السلام "عين نجم" انطلاق (مسيرة وطن) من مقر أمانة الأحساء، ضمن فعاليات وبرامج محافظة الأحساء بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94.
وشهدت مشاركة آليات الجهات الأمنية المختلفة والجهات الحكومية الأخرى، والعربات التي قدمت فلكلورات شعبية وأهازيج وطنية متنوعة.

احتفالات اليوم الوطني 94 في الأحساء

جاء هذا وسط حضور كبير من الأهالي، ممن حرصوا على الحضور حاملين الأعلام معبرين عن فرحتهم واعتزازهم بالمشاركة في يوم الوطن.

وعبر الحضور عن اعتزازهم و فرحتهم الكبيرة بذكرى اليوم الوطني الـ94.
كما عبروا عن فرحتهم الكبيرة بما تحقق للوطن طوال تلك السنوات وحتى يومنا هذا، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، متمنين للوطن دوام التقدم والازدهار.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا