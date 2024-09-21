شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فلكلورات شعبية وأهازيج متنوعة في مسيرة "وطن" بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد طريق السلام "عين نجم" انطلاق (مسيرة وطن) من مقر أمانة الأحساء، ضمن فعاليات وبرامج محافظة الأحساء بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94.
وشهدت مشاركة آليات الجهات الأمنية المختلفة والجهات الحكومية الأخرى، والعربات التي قدمت فلكلورات شعبية وأهازيج وطنية متنوعة.
وعبر الحضور عن اعتزازهم و فرحتهم الكبيرة بذكرى اليوم الوطني الـ94.
كما عبروا عن فرحتهم الكبيرة بما تحقق للوطن طوال تلك السنوات وحتى يومنا هذا، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، متمنين للوطن دوام التقدم والازدهار.
وشهدت مشاركة آليات الجهات الأمنية المختلفة والجهات الحكومية الأخرى، والعربات التي قدمت فلكلورات شعبية وأهازيج وطنية متنوعة.
احتفالات اليوم الوطني 94 في الأحساءجاء هذا وسط حضور كبير من الأهالي، ممن حرصوا على الحضور حاملين الأعلام السعودية معبرين عن فرحتهم واعتزازهم بالمشاركة في يوم الوطن.
وعبر الحضور عن اعتزازهم و فرحتهم الكبيرة بذكرى اليوم الوطني الـ94.
كما عبروا عن فرحتهم الكبيرة بما تحقق للوطن طوال تلك السنوات وحتى يومنا هذا، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، متمنين للوطن دوام التقدم والازدهار.