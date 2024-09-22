اليوم بداية فصل الخريف

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، إن التغير في الطقس سيحدث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، وإن انخفاض درجات الحرارة سيصبح واضحا خلال شهر نوفمبر المقبل.
وبيّن أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجوية باستمرار. كما أنه يعد البداية الفعلية لموسم الأمطار، مشيرا إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حدا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية، وتعد بداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.
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