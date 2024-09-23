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الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني عزيزة في صفحات دوت الخليج

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الأبيّ، متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم.

ودعى المولى على أن يديم على البلاد الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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