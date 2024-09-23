شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 94. وحذر المرور من المخالفات الشائعة مثل الترجل من المركبة وسط الطريق وتغيير لون المركبة والوقوف في الأماكن الممنوعة وطمس أرقام اللوحات الأمامية والخلفية.



كانت هذه تفاصيل خبر المرور يدعو للالتزام بالأنظمة المرورية خلال احتفالات اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.