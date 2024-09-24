مفتي الديار الهندية: على الإنسان أن يشكر من يحسن إليه بالخيرات

هنأ مفتي الديار الهندية ورئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت كيرالا الهند الشيخ أبو بكر أحمد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وحكومة المملكة وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم بها في النهوض بالأمة الإسلامية والعربية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، وجهودها الدائمة والمتواصلة في تمكين كافة السبل المتاحة لتسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام.

موسم الحج

أبدى أبو بكر أحمد ارتياحه البالغ للتطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا رؤية السعودية 2030 المعلنة عام ،2016 والتي تهدف إلى تحقيق تحول ملموس في زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة لتبلغ إلى هدف 30 مليونا، وتحسين رحلاتهم خلال أداء مناسكهم، كما نوّه فضيلته باهتمام المملكة في الحفاظ على الأماكن الأثرية والمواقع المقدسة من خلال عمارتها طبقا لمكانتها العالية وقدسيتها المناسبة، وأضاف بأن الخطط والمبادرات التي تبنتها المملكة خلال رؤية السعودية 2030 خير شاهد على الجهود التي تبذلها المملكة في رفع مستوى تحسين جودة الحياة والبناء العمراني وخدمة شعوبها ومواطنيها وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار المدينة المنورة.

كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة في موسم الحج عام 2024 في توظيف كثير من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين. بما فيها الروبوتات الذكية داخل الحرم وخارجه لتحليل بيانات الحجاج وتوجيههم للوصول إلى أهدافهم وتقديم الإرشادات لهم بلغات مختلفة، والتي كانت مفيدة جدا بالنسبة إلى القادمين من الدول غير العربية، كما استفاد عدد كبير من الزوار بروبوتات توزيع المياه والروبوت الطبيب والسيارات الكهربائية لنقل الحجاج.

نشر الوسطية

أعرب مفتي الديار الهندية عن شكره وتقديره لهذه الدولة التي فتحت أبوابها أمام العمال الوافدين من الهند وغيرها من دول العالم لكسب عيشهم، وقامت بتمكين كافة السبل المعيشية للجميع بغض النظر عن أعراقهم وجنسياتهم، كما أبدى استياءه تجاه الإساءات التي تمارسها بعض الوسائل الإعلامية المشبوهة ضد هذه الدولة الشقيقة بحجة معاناة بعض العمالة الوافدة وتضخيمها عبر الوسائل والسينما، مضيفا أنه ينبغي أن يكون الإنسان شاكرا لمن يحسن إليه بالخيرات وألا يكون مسيئا وكفورا بالنعم.

وقال: إن المملكة العربية السعودية لها مواقف مشرفة ودور ملحوظ في الحد من الأفكار الإرهابية والتطرفية ومواجهة الجهات التي تثير الفتن والبغضاء والطائفية في المجتمع، منوها بالإجراءات التي تتخذها المملكة لنشر الوسطية والاعتدال والتي تمثلها الشريعة السمحاء.

وقال: وفي هذه المناسبة السعيدة التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، نحن المجتمع الإسلامي بالهند نقدم أزكى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة المملكة وشعبها، داعين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة بحفظه وعنايته وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.