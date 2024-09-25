الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 7 مواقع

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (7) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مهرجان الحنطة بمركز الفوارة لمدة خمسة أيام، ويوم الإثنين تقدم الخدمة للرجال في المعهد الصناعي الثانوي بمدينة بريدة، وللنساء في مكتب الشؤون التعليمية بمحافظة الرس لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الإثنين للرجال في متوسطة الحسن بن العلي وابتدائية مركز أبو عجرم بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في الابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في أمانة منطقة عسير لمدة يوم، وللرجال في مركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.