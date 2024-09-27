شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أتربة وضباب على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من طقس متنوع خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة على مناطق المملكة، تشمل ضباب وضباب خفيف وأتربة مثارة وعوالق ترابية.

وتشهد أجزاء من الشرقية والرياض أتربة مثارة، ويصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في بعض الأماكن، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن أخرى.

ويشمل التنبيه في الشرقية: الأحساء وبقيق والعديد والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

بينما يشمل في الرياض: الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر. أتربة مثارة وتشهد شرورة أتربة مثارة في منطقة نجران، بينما تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة عوالق ترابية. أماكن الضباب وتشهد أجزاء من 3 مناطق ضبابًا متباين الشدة خلال ساعات الصباح الباكر، يصاحبه تدنٍ في مدر الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب الكثيف.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما والوجه وأملج وضباء.