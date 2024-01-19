"الخطاب وصل".. الزمالك يستطيع قيد لاعبين جدد الآن (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يفيد برفع القيد عن النادي بشكل رسمي، بعد تسوية المديونيات الخارجية.

وأصبح نادي الزمالك حاليا، يستطيع قيد لاعبين جدد، بعدما فشل في التعاقد مع أي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب وقف القيد.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بوقف القيد عن نادي الزمالك، في الفترة الماضية، لعدم صرف مستحقات نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، والغاني بنيامين أتشمبونج لاعب الفريق السابق، ونادي وادي دجلة نظير رعاية إبراهيما نداي لاعب الفريق الحالي.

ونجح نادي الزمالك، في تسوية تلك المديونيات، وتقسيطها، مع تقديم ضمانات كافية لسدادها في الوقت المحدد وعدم تكرار ما حدث مرة أخرى.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن أمس الخميس، أنه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة .

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