كامالا هاريس تُؤكد أنّها فخورة بترشّحها على قائمة جو بايدن لمنصب «نائبة الرئيس»

أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم، أنّها «فخورة» بترشّحها على قائمة الرئيس جو بايدن، لمنصب «نائبة الرئيس»، وذلك في غمرة النقاش الدائرة حول الحالة الصحية للرئيس الديموقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وتعليقاً على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاماً)، قالت نائبة الرئيس لشبكة «سي بي إس نيوز» الإخباري: «أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن»، مشدّدة على أنّ «جو بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترمب مرّة وسنهزمه مرة أخر».

وبدأت شخصيات بارزة في المعسكر الديمقراطي طرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة التي جرت مساء الخميس.



وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي إن إن" الثلاثاء أن 75 بالمئة من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل في نوفمبر مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديمقراطيين.

ونال ترامب في الاستطلاع 49 بالمئة من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43 بالمئة لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة مع آخر استطلاع مماثل أجري في أبريل.

وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس في موقع أفضل حيث نالت 45 بالمئة مقابل 47 بالمئة للرئيس الجمهوري السابق.



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