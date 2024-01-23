موزمبيق تخطف تعادلا قاتلا من غانا وتمنح مصر بطاقة التأهل لثمن النهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - خطف منتخب موزمبيق تعادلا قاتلا من نظيره الغاني بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الحسن واتارا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار .

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وتقدم المنتخب الغاني بالهدف الأول عن طريق جوردان أيو من ركلة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول .

ثم جوردان أيو الهدف الثاني لغانا من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 70 .

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع خطف منتخب موزمبيق هدفين متتاليين عن طريق جيني كاتامو من ركلة جزاء و رينيلدو ماندافا في الدقيقتين 91 ، 94.

وبهذة النتيجة يتوقف رصيد موزمبيق عند النقطة الثانية في المركز الرابع متساويا مع غانا ، ليمنح منتخب مصر وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.



تشكيل غانا ..

في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

في خط الدفاع: دينيس أودوي، محمد ساليسو، أليكساندر دجيكو، جيديون مينساه

في خط الوسط: مجيد أشيميرو، ساليس عبد الصمد، جوزيف بانتسيل

في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، جوردان أيو، محمد قدوس



تشكيل موزمبيق ..

في حراسة المرمى: إيفاني كارمينيو

في خط الدفاع: إنفرين ماتولا، برونو لانجا، فيلشيانو جوني، رينيلدو ماندافا

في خط الوسط: ريكاردو جيماريش، ألفونسو أمادي، إيدسون ميكسير

في خط الهجوم: باتشويو كينج، ويتي، جيني كاتامو