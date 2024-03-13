برشلونة يحدد سعر بيع لاعبه وبايرن ميونخ أبرز المهتمين

ياسر رشاد - القاهرة - حدد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع نجم الفريق رونالد أراوخو لاعب الفريق الإسباني، مقابل مبلغ محدد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة سوف يفكر في رحيل أراوخو لو تلقى عرضًا بقيمة 100 مليون يورو.

الصحيفة اوضحت أن بايرن ميونيخ الألماني سوف يعود في الصيف من أجل محاولة ضم اللاعب.

جدير بالذكر ان أراوخو شارك في 30 مباراة هذا الموسم، مع برشلونة، سجل هدف وحيد، ولم يصنع أي اهداف.

في سياق متصل حسم فريق برشلونة نتيجة مباراته أمام نابولي في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو"، مساء امس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق برشلونة علي نابولي بنتيجة 3_2، ليتأهل بشكل رسمي الي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في دييجو أرماندو مارادونا ملعب نابولي قد انتهت بالتعادل 1-1.

