3 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تسعى الجماهير المصرية إلى إيجاد طريقة لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض لكم "الخليج 365" 3 طرق يمكنكم من خلالهم مشاهدة مباراة الأهلي التي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وسيمبا؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وستنقل قناة beIN SPORTS 6 المباراة على الهواء مباشرة.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو منصة TOD TV.

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معلق مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا