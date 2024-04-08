"غائب منذ 21 عاما".. جدول مباريات أرسنال لحصد لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اشتد الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس 3 فرق لحصد لقب البريميرليج الأغلى في العالم وهم، أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

ويسعى الجانرز لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 21 عاما، عقب خسارة لقب الموسم الماضي بعد صراع طويل مع مانشستر سيتي.

ويشهد جدول مباريات أرسنال المقبل الكثير من المواجهات الصعبة، حيث يلاقي تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأستون فيلا.

جدول مباريات أرسنال حتى نهاية موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي

1.أرسنال ضد أستون فيلا - 14 أبريل

2.أرسنال ضد ولفرهامبتون - 20 أبريل

3.أرسنال ضد تشيلسي - 23 أبريل

4.أرسنال ضد توتنهام - 28 أبريل

5.أرسنال ضد بورنموث - 4 مايو

6.أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 11 مايو

7.أرسنال ضد إيفرتون - إيفرتون - 19 مايو

اقرأ أيضًا:

أرسنال يستعيد الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

"7 مواجهات لاستعادة اللقب".. جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الدوري الإنجليزي