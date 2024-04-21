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"الكلاسيكو والزمالك".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة الكثير من المباريات في مختلف المنافسات الأوروبية.

وتشهد منافسات لكرة القدم اليوم، إقامة مباراة الكلاسيكو بين وبرشلونة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست.. "بي إن سبورتس".. 2.30 عصرا.
كريستال بالاس ضد وستهام.. "بي إن سبورتس".. 4 عصرا.
أستون فيلا ضد بورنموث.. "بي إن سبورتس".. 4 عصرا.
فولهام ضد .. "بي إن سبورتس".. 5.30 مساءً.

الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال سوسيداد.. "بي إن سبورتس".. 2 عصرا.
ألميريا ضد فياريال.. "بي إن سبورتس".. 4.15 مساءً.
ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد.. "بي إن سبورتس".. 6.30 مساءً.
ريال مدريد ضد .. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

ساسولو ضد ليتشي.. "أبو ظبي ".. 12.30 ظهراً.
تورينو ضد فروزينوني.. "أبو ظبي الرياضية".. 3 عصرا.
ساليرنيتانا ضد فيورنتينا.. "أبو ظبي الرياضية".. 6 مساءً.
مونزا ضد أتالانتا.. "أبو ظبي الرياضية".. 8.45 دقيقة مساءً.

الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد ستوتجارت.. "بي إن سبورتس".. 3.30 عصرا.
بروسيا دورتموند ضد بايرن ليفركوزن.. "بي إن سبورتس".. 5.30 مساءً.
فرايبورج ضد ماينز.. "بي إن سبورتس".. 7.30 مساءً.

الدوري الفرنسي

لوهافر ضد ميتز.. "بي إن سبورتس".. 3 عصرا.
ستاد ريمس ضد مونبلييه.. "بي إن سبورتس".. 3 عصرا.
ليل ضد ستراسبورج.. "بي إن سبورتس".. 3 عصرا.
ستاد بريست ضد موناكو.. "بي إن سبورتس".. 5.5 مساءً.
تولوز ضد مارسيليا.. "بي إن سبورتس".. 7 مساءً.
باريس سان جيرمان ضد ليون.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

كأس الكونفدرالية

الزمالك ضد دريمز.. "بي إن سبورتس".. 6 مساءً.
اتحاد الجزائر ضد نهضة بركان.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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