"الكلاسيكو والزمالك".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة الكثير من المباريات في مختلف المنافسات الأوروبية.

وتشهد منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، إقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست.. "بي إن سبورتس".. 2.30 عصرا.

كريستال بالاس ضد وستهام.. "بي إن سبورتس".. 4 عصرا.

أستون فيلا ضد بورنموث.. "بي إن سبورتس".. 4 عصرا.

فولهام ضد ليفربول.. "بي إن سبورتس".. 5.30 مساءً.

الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال سوسيداد.. "بي إن سبورتس".. 2 عصرا.

ألميريا ضد فياريال.. "بي إن سبورتس".. 4.15 مساءً.

ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد.. "بي إن سبورتس".. 6.30 مساءً.

ريال مدريد ضد برشلونة.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد ليتشي.. "أبو ظبي الرياضية".. 12.30 ظهراً.

تورينو ضد فروزينوني.. "أبو ظبي الرياضية".. 3 عصرا.

ساليرنيتانا ضد فيورنتينا.. "أبو ظبي الرياضية".. 6 مساءً.

مونزا ضد أتالانتا.. "أبو ظبي الرياضية".. 8.45 دقيقة مساءً.

الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد ستوتجارت.. "بي إن سبورتس".. 3.30 عصرا.

بروسيا دورتموند ضد بايرن ليفركوزن.. "بي إن سبورتس".. 5.30 مساءً.

فرايبورج ضد ماينز.. "بي إن سبورتس".. 7.30 مساءً.

الدوري الفرنسي

لوهافر ضد ميتز.. "بي إن سبورتس".. 3 عصرا.

ستاد ريمس ضد مونبلييه.. "بي إن سبورتس".. 3 عصرا.

ليل ضد ستراسبورج.. "بي إن سبورتس".. 3 عصرا.

ستاد بريست ضد موناكو.. "بي إن سبورتس".. 5.5 مساءً.

تولوز ضد مارسيليا.. "بي إن سبورتس".. 7 مساءً.

باريس سان جيرمان ضد ليون.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

كأس الكونفدرالية

الزمالك ضد دريمز.. "بي إن سبورتس".. 6 مساءً.

اتحاد الجزائر ضد نهضة بركان.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.