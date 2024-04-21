الامارات | آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتاً

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شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نادي آرسنال الدوري الإنجليزي مؤقتاً، بعد فوزه على وولفرهامبتون 2-0، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر المسابقة.
سجل هدفي آرسنال لياندرو تروسارد ومارتن أوديغارد في الدقيقتين 45 و90.
ورفع آرسنال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 43 نقطة في المركز 11.
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