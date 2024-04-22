شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تعيين معتمد جمال مدرباً للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، تعيين معتمد جمال مديراً فنياً للفريق خلفا لمحمد عودة الذي تقدم باستقالته.



وأكد عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تم توقيع العقود مع معتمد جمال لخلافة محمد عودة في تدريب الفريق.

وكان معتمد جمال قد تواجد ضمن الجهاز الفني لشوقي غريب الذي قاد المقاولون حتى الدور الأول من الموسم الجاري قبل أن يرحل عن النادي.



ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري بالدوري، والذي يستضيفه ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

من جانبه قال محمد عودة، في بيان اعتذاره، إن نادي المقاولون العرب مؤسسة عريقة في منظومة كرة القدم المصرية طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية متوجها بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.