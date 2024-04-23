"تقاسما اللقب والكنية".. مباراة الأهلي وإنبي تجمع حارسين شقيقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003،احتفال لاعبي الفريقين بتتويجهما باللقب، بعدما تساوى الفريقان في عدد النقاط، ولكن احتكم إنبي إلى الطعن بالتزوير ضد المصري البورسعيدي، وطلب حسم نقاط اللقاء لصالحه.

ولكن لم يكن هذا الاحتفال المشترك الوحيد في المباراة، وعلى هامش اللقاء احتفلت عائلة "آل حسن" بتتويج نجليهما بالدوري، الأول طارق حسن حارس مرمى الأهلي والثاني زياد حسن حارس مرمى إنبي.

وكما تشارك الثنائي طارق وزياد اللعب في مركز حراسة المرمى، تشاركا الاحتفال بالتتويج باللقب، وجمعتهما صورة عائلية عقب المباراة، مع والدهم ووالدتهم، وعلي الجانب الآخر، الثنائي ليسوا توأم، إذ أن طارق مواليد 2004، لكنه مسجل 2003، وزياد مواليد 2003.

وشارك طارق صورته مع والدته والده وشقيقه، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "وش السعد و الخير ربنا يخليكم ليا".

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